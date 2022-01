Atletico Madrid-Athletic Bilbao: la decide Williams, baschi in finale col Real Madrid

L'Athletic Bilbao supera 2-1 l'Atletico Madrid e vola in finale di Supercoppa Di Spagna, dove affronterà il Real Madrid

Seconda semifinale di Supercoppa spagnola, in cui si deciderà l'avversaria del Real Madrid , vittorioso ieri contro il Barcellona . Alle 20 in campo a Riyadh - Arabia Saudita - al King Fahd International Stadium l' Atletico Madrid e l' Athletic Bilbao .

Nella ripresa l'Atletico Madrid passa in vantaggio. Al minuto 62 imperioso colpo di testa di Joao Felix che centra in pieno il legno, la sfera colpisce Unai Simon, estremo difensore dei baschi, entrando poi in rete. Due minuti più tardi sale di nuovo in cattedra Oblak, frustata di testa di Martinez e il portiere del Madrid salva i suoi dal pareggio con un intervento decisivo.