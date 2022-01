Arsenal-Liverpool, formazioni ufficiali: Martinelli dal 1′, Kloop con Frimino e Jota

Le formazioni ufficiali della semifinale di ritorno di Carabao Cup - EFL Cup - tra Arsenal e Liverpool. La vincente sfiderà il Chelsea nella fiale di Wembley

Dopo lo 0-0 della scorsa settimana, Arsenal e Liverpool si sfideranno nuovamente nel match valevole per la semifinale di Carabao Cup - EFL Cup -, in programma questa sera, 20 gennaio 2022 alle 20.45 all'Emirates Stadium di Londra. La vincente di quest'ultimo atto delle semifinali tra Gunnerse Reeds, affronterà il Chelsea nella finalissima in programma il 27 febbraio a Wembley. Di seguito le formazioni ufficiali diramate da Arteta e Klopp.