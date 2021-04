Arsenal, Arteta sul caso Aubameyang: “Pierre sta bene, ecco quando tornerà in campo”

L’Arsenal negli ultimi giorni è stato scosso dalla notizia della malattia contratta da Pierre-Emerick Aubameyang.

Il gabonese durante l’ultimo raduno con la nazionale sarebbe stato contagiato e si sarebbe preso la malaria. Un’assenza pesante quella del centravanti, con i Gunners che sono alla ricerca di vittorie in questo finale di stagione per sperare in una qualificazione alle prossime coppe europee.

Sulla malattia di Aubameyang è intervenuto oggi il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta che ci ha tenuto a rassicurare tutti: “È a casa e sta bene. È stato due giorni in ospedale per ricevere le cure adeguate, ma ora si sente bene. Non c’era contro lo Sheffield United perché due giorni prima non stava bene , ma nessuno poteva spero che fosse il caso. Alcuni dei medici hanno fatto più test ed è stato allora che lo abbiamo scoperto”.

Lo spagnolo si complimenta con coloro che si sono impegnati per aiutare il centravanti gabonese: “Hanno saputo subito cosa fare e hanno fatto un ottimo lavoro. Tutti sono stati in contatto con lui: ha avuto un grande supporto dai colleghi. Se il trattamento è efficace, non ci vorrà molto per tornare”.