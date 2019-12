Argentina, Veron vuole Iniesta all’Estudiantes: “Stiamo parlando con lui, i tifosi e Mascherano…”

Andrés Iniesta e la tentazione Argentina.

Dopo una lunga carriera trascorsa con la maglia del Barcellona, il centrocampista spagnolo aveva deciso di trasferirsi in Giappone per firmare con il Vissel Kobe, dove gioca dalla scorsa stagione. Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile addio del classe ’84, da tempo corteggiato dall’Estudiantes del presidente Juan Veron che ultimamente ha portato in Argentina anche un altro grande ex blaugrana, ossia Javier Mascherano. Proprio il centrocampista difensivo argentino sarebbe in contatto diretto con Iniesta, per cercare di convincerlo ad accettare la corte dell’Estudiantes e ricongiungere le rispettive carriere tornando a comporre un binomio calcistico che nel club catalano ha dominato in Spagna e in Europa.

A parlare di un possibile arrivo dell’Illusionista è intervenuto proprio l’ex calciatore di Lazio e Inter, Juan Sebastian Veron, che ai microfoni di Radio Rivadavia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Cercare Iniesta è qualcosa che la gente non dimenticherà, a prescindere dal fatto che si concretizzi o meno. Oggi non possiamo dire che c’è una trattativa, ma delle conversazioni sì. C’è un certo riconoscimento da parte dei tifosi dell’Estudiantes che hanno resistito così tanto a fare avanti e indietro per andare allo stadio. Abbiamo dovuto attingere alle nostre risorse per raggiungere questo obiettivo. La prima cosa che trovo nella storia del club è il rispetto. Sapere da dove veniamo per sapere dove andremo. Dare il riconoscimento alle persone che hanno scritto la storia di questo club fa molto bene a quelle che verranno. Nel calcio la cosa più importante è trovare continuità. Il motore del nostro club sono i giovani e per questo è importante dare loro possibilità e rilievo. Mascherano? Avere nel club uno come Javier è un fatto trascendente, non solo per l’Estudiantes ma anche per il calcio argentino, per tutto quello che lui rappresenta come persona e professionalmente“.