Argentina, Osvaldo ci ripensa: a tre anni dal suo ritiro l’ex Boca ha deciso di riprovarci, giocherà in Superliga

Pablo Daniel Osvaldo fa retromarcia.

Pergolizzi: “Specialista nelle promozioni in Serie A, a Napoli ero il pupillo di Maradona. L’Ascoli mi pagò tre miliardi…”

L’attaccante argentino che in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Roma, Fiorentina e Inter, tra le altre, qualche tempo fa aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi totalmente alla musica. A distanza di tre anni e mezzo quello che sembrava ormai essere diventato un ex calciatore ci ha ripensato e ha confessato di voler tornare a calcare i campi da gioco. L’ex centravanti azzurro, ha vestito la maglia dell’Italia in 14 occasioni, ha deciso di ripartire dal Banfield (Superliga argentina). Stando a indiscrezioni riportate da ‘Il Corriere dello Sport‘, Osvaldo non sta più nella pelle e ha scelto il club biancoverde per omaggiare un sogno che aveva il padre. Il classe ’86 nella sua ultima esperienza aveva vestito la maglia del Boca Juniors e negli ultimi mesi rifiutò la proposta avanzatagli dal Gimnasia La Plata, guidato attualmente da Diego Armando Maradona.

Hugo Maradona: “Un’emozione vedere Messi al San Paolo. Gattuso? La grinta non basta, questo gruppo…”