Argentina, dramma per l’ex Genoa Centurion: morta la fidanzata 25enne

Tragedia in Argentina.

Dramma per l’ex attaccante del Genoa, oggi in forza al Vélez Sarsfield, Ricardo Centurion. Proprio questa mattina, la sua compagna Melody Pasini, ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua macchina. Legata al classe ’93 da cinque anni, la giovane venticinquenne, avrebbe perso il controllo del veicolo a seguito di un arresto cardiaco. A darne notizia è stata la stampa argentina, secondo cui, la ragazza, già in passato aveva riscontrato alcuni problemi cardiaci. Diversi i messaggi di vicinanza arrivati in queste ore all’ex Genoa, tra i tanti anche quello del Velez: squadra che attualmente detiene il suo cartellino.

“La società è vicina a Ricardo Centurión in questo momento difficile, dopo aver appreso della triste notizia della morte della sua ragazza, Melody Pasini. Le nostre condoglianze alla tua famiglia e ai tuoi amici. Forza Centu!”.