Argentina, Chilavert ridimensiona Maradona: “Diego non ha vinto neanche l’1% dei trofei alzati da Messi”

Josè Luis Chilavert duro nei riguardi di Diego Armando Maradona.

L’ex portiere paraguaiano, celebre soprattutto per le sue punizioni più che per le parate, ha rilasciato una lunga intervista a TyC Sport. L’ex estremo difensore è stato un autentico giramondo con la sua ultima avventura professionale in Argentina con la maglia del Velez Sarsfield. Chilavert non si è certamente astenuto dall’esprimere la sua valutazione in merito all’eterno dualismo all time tra Lionel Messi e Diego Maradona.

“Messi è un genio, è di un altro pianeta. Il resto di noi sta sulla terra, questa è la verità. Quando suo padre è andato a bussare alle porte del Newell’s, al River tutti gli hanno voltato le spalle. Poi il Barcellona ha scommesso e Messi è cresciuto. La famiglia e Messi hanno fatto un grande sacrificio. Lionel è un leader. Maradona? Non ha vinto nemmeno l’1% di quello che ha vinto Messi. E i Palloni d’Oro? Dicono che Messi ha giocato con Xavi, Iniesta e l’intera band. Messi è un genio e lui è al di sopra degli altri, sotto alcuni aspetti la nostra società è molto ingiusta. In molti sono convinti che la leadership voglia dire gridare, insultare, ma ci sono molti che tacciono, che parlano negli spogliatoi e in allenamento, questo per me significa essere un leader”.