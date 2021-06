Anorthosis, c’è la firma di Kyle Lafferty: il Kilmarnock attacca l’ex Palermo

La dura presa di posizione del Kilmarnock e la polemica sullo stipendio. Intanto, Kyle Lafferty giocherà con l'Anorthosis Famagosta

Nonostante la retrocessione, il classe 1987 - che in tredici presenze ha messo a segno tredici gol - aveva dichiarato di non voler lasciare il club. Tuttavia, le parti hanno optato per la separazione. E il Kilmarnock, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato i motivi del mancato rinnovo, smentendo di fatto le parole del giocatore.

"Il club non ha l’abitudine di rilasciare dichiarazioni pubbliche su questioni relative ai contratti dei giocatori, preferendo invece condurre i nostri affari in privato, tuttavia i commenti di Kyle al giornale ci impongono di chiarire la nostra posizione. Dopo la conclusione dei play off contro il Dundee, abbiamo avviato trattative con i giocatori che volevamo trattenere per la stagione 2021/22, tra cui Kyle. Abbiamo ricevuto dai suoi rappresentanti una cifra quattro volte superiore alla somma percepita la scorsa stagione. A questo punto, abbiamo informato Kyle e i suoi rappresentanti che non c’era possibilità di accettare quei termini, che avrebbero avuto un impatto monumentale sul budget della prima squadra assegnato per la stagione. Dopo ulteriori discussioni ed entrambe le parti rimaste a miglia di distanza, era chiaro che nessun accordo poteva essere raggiunto e, al fine di continuare la nostra pianificazione per il 2021/22, i colloqui sono stati portati a termine. Kyle ha detto al giornale: ‘che i contratti sono stati offerti ai singoli e hanno avuto poche ore per prendere una decisione’. Questo semplicemente non è vero", la dura presa di posizione.