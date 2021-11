Al Nasr, caccia a un nuovo allenatore: occhi puntati sull’ex Palermo Gattuso

L'Al Nasr è alla ricerca di un nome forte per la panchina dopo il sempre più vicino esonero di Pedro Emanuel

In passato allenata anche da Cesare Prandelli, la società dell'Arabia Saudita, Al Nasr, è alla ricerca di un nuovo nome per la panchina. Insoddisfatti del magro bottino fino ad ora ottenuto dalla squadra sotto la gestione di Pedro Emanuel, i vertici del club, sarebbero sempre più vicini all'esonero del tecnico portoghese. In particolare, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Al Nasr avrebbe già avviato i contatti con Rino Gattuso: nome in cima al taccuino della dirigenza, attualmente libero dopo l'avventura al Napoli e la brevissima parentesi alla Fiorentina. Le due parti sarebbero già in trattativa, rimarrebbe solo da trovare la quadra su programmi e numeri.