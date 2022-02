Zamparini, camera ardente a Lugo di Romagna per l’ultimo saluto

Oggi la camera ardente in provincia di Ravenna, probabilmente domani l'ex presidente di Palermo e Venezia sarà cremato

Le spoglie dell'ex presidente del Palermo , Maurizio Zamparini , deceduto ieri a 80 anni, si trovano attualmente presso l'ospedale "Umberto I" di Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna , nella camera ardente di viale Dante, 8 a Cotignola.

Per scelta dello stesso Zamparini, il presidente sarà cremato (probabilmente domani) e al momento non sono previste cerimonie pubbliche per il funerale.