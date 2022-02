Morte Zamparini, Sabatini: “Ha cambiato modo di fare calcio, con lui Palermo grande”

È morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo e del Venezia Maurizio Zamparini

Si è spento all'età di ottant'anni lo storico patron del Palermo Calcio , Maurizio Zamparini . Il noto imprenditore friulano è morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna per alcune complicazioni legate ad un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi.

Nella storia della società rosanero, Zamparini è stato sia il presidente, sia il proprietario, rimasto più a lungo in seno al club (dal 21 luglio 2002 al 27 febbraio 2017 e dal 21 luglio 2002 al 1° dicembre 2018), portando il Palermo in alto: dalla promozione dalla Serie B alla A, all'Europa League fino alla finale di Coppa Italia.

"La Salernitana 1919, il presidente Danilo Iervolino, il ds Sabatini e mister Colantuono si stringono attorno al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Maurizio Zamparini e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio", la nota del club campano.

"E' stato un presidente che ha introdotto un modo nuovo di fare calcio e di pensarlo, senza limiti, accettando le sfide del calcio internazionale in una squadra piccola come il Palermo che ragionava e si comportava come un grande", il ricordo di Walter Sabatini, attuale direttore sportivo della Salernitana.