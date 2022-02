Morte Zamparini, il cordoglio della Figc: “Il suo Palermo fabbrica di campioni”

È morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo e del Venezia, Maurizio Zamparini

Si è spento all'età di ottant'anni lo storico patron del Palermo Calcio , Maurizio Zamparini . Il noto imprenditore friulano è morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna per alcune complicazioni legate ad un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi.

Nella storia della società rosanero, Zamparini è stato sia il presidente, sia il proprietario, rimasto più a lungo in seno al club (quasi 15 anni di presidenza, dal 21 luglio 2002 al 27 febbraio 2017, e 16 anni di proprietà, dal 21 luglio 2002 al 1° dicembre 2018). Portando il Palermo in alto: dalla promozione dalla Serie B alla A, all'Europa League fino alla finale di Coppa Italia.