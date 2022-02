Morte Zamparini, Foschi: “Era un fratello, soffriva troppo per morte del figlio”

È morto nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo e del Venezia, Maurizio Zamparini

"Ho avuto tanti presidenti ma con Zamparini c'è stato un rapporto unico. Abbiamo costruito belle storie e momenti da ricordare nel calcio". Così l'ex direttore sportivo del Palermo Rino Foschi , al telefono con la Dire, ha ricordato Maurizio Zamparini , scomparso nella notte all'Ospedale Cotignola di Ravenna all'età di 80 anni, per le complicazioni legate ad un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi. "Mi stimava e mi ammirava. Abbiamo cominciato come un normale rapporto di lavoro ma alla fine siamo diventati un corpo unico nelle vicende di calcio", le sue parole.

"E' morto un fratello - ha aggiunto lo stesso Foschi ai microfoni di LaPresse -. Per me lui era questo. Zamparini mi ha insegnato tanto, noi due eravamo una cosa sola. Dopo la morte del figlio lui si è lasciato andare, piano piano. È stata una perdita troppo dolorosa, lui non ha retto. Ci siamo sentiti di recente, ma solo via messaggi, ci eravamo ripromessi di vederci presto", ha concluso.