Armao: “Tribuna del Barbera da intitolare a Zamparini. La risposta di Orlando…”

Le dichiarazioni del vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, circa la proposta di intitolare la tribuna centrale del "Renzo Barbera" a Maurizio Zamparini

Lo scorso 1 febbraio è scomparso l'ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Lo stadio "Renzo Barbera" è stato il teatro della squadra dei campioni in rosanero ed è stata anche la casa dell'ex patron friulano. Gaetano Armao, assessore regionale per l'Economia e vicepresidente della Regione Sicilia, si è fatto promotore della proposta di intitolare allo stesso Maurizio Zamparini la tribuna centrale dello stadio "Renzo Barbera". Quest'oggi, Armao è intervenuto ai microfoni di Radio Time per ricordare l'ex patron del Palermo.