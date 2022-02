Addio a Zamparini, Perinetti: “Presidente-tifoso, difficile trovare uno come lui”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo del Palermo, Giorgio Perinetti, ai microfoni di Mediagol.it

"Scompare un personaggio di quelli che sono legati al calcio che più piace alla gente. Un uomo di passione, generoso e competente. Era un presidente che è stato anche tifoso. È una figura che in questo momento rimpiangiamo tanto. Lui era proprio il prototipo del presidente della gente. Appassionato ed amante della squadra. Nel calcio è difficile trovare al giorno d’oggi uno come lui. Se chiudo gli occhi qual è la prima immagine che ricordo di lui? Mi vengono in mente non i momenti tipici di un presidente in cui è irascibile, piuttosto i nostri trascorsi in Friuli parlando di calcio serenamente davanti ad un bicchiere di vino e formaggio. Penso ad uno Zamparini sereno, che parla di calcio in tranquillità, ascoltando ed esponendo le proprie considerazioni", le parole dell'esperto dirigente originario di Roma.