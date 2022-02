Addio a Zamparini, Cracolici: “Giorno triste. Umanità pazzesca, non meritava insulti”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex team manager del Palermo, Alessio Cracolici, ai microfoni di Mediagol.it

I campioni che ha portato? Inutile aggiungere altro, anche perché voi le vicende calcistiche le conoscete e le commentate già benissimo. Oggi il mister Iachini mi raccontava delle volte in cui ebbero alcune discussioni accese, capitava anche con me perché ogni tantio mi capitava di sostenere le tesi del mister. Lui mi diceva :"se caccio lui, caccio anche te". Non gli ho mai chiesto aumenti perché lui stesso sapeva riconoscere il valore delle persone. Ha commesso degli errori fatali nella seconda della sua era a Palermo, probabilmente errori di comunicazione. Bastava essere sinceri sulle problematiche da affrontare da un punto di vista finanziario. Ha sofferto particolarmente non tanto le critiche aspre da parte di una fetta della tifoseria rosanero. Riconosceva anche la bravura nella criticità di voi di Mediagol, diceva ‘mi criticano però son bravi’. Scherzando gli dicevo nei momenti d’oro: "Presidente, se le domani dovesse decidere di spostare Monte Pellegrino, i palermitani esaudirebbero il suo desiderio". Quando il re è caduto ho visto gente voltargli le spalle e mi è molto dispiaciuto. Ho visto gente che gli girava attorno nei momenti belli, idolatrandolo per secondi fini godere delle sue disgrazie. L’ho visto a Milano, il nostro rapporto sotto il profilo umano è continuato. Qualcuno che prima lo ha idolatrato per mero interesse lo ha pugnalato alle spalle quando è andato in difficoltà. Di errori ne sono stati commessi ma perché si è fidato delle persone sbagliate. Non meritava tutti quegli insulti e l’essere totalmente abbandonato. Rispoli, Vazquez e Iachini a Parma? Erano tutti scossi. Il mister ha pianto, ricordando che è Iachini il tecnico con più panchine consecutive nella sua gestione. Lui è stato anche il suo capitano al Venezia e gli chiese una mano nei suoi primi passi da allenatore. C’era un rapporto stretto tra loro. Iachini non si potrà assentare per il funerale, ci andrò io. Vazquez fu messo fuori lista e lo reintegrò proprio Iachini. Zamparini non si diede pace per il talento allora inespresso dall’argentino e fu proprio il mister che lo fece esplodere. Quando sono andato via non se lo aspettava così a metà stagione. Sono stato male la prima settimana e ci pensavo ogni giorno. L’ho richiamato un mese dopo quando ne ho avuto il coraggio e abbiamo pranzato insieme. Dietro il suo carattere passionale e focoso c’è molto di bello, un patrimonio infinito di umanità e bontà. In queste ore ve lo possono confermare i tanti profili che hanno lavorato con lui. Spesso scherzavano con me a Parma dicendo: " Non ce la farete a mettere Alessio in difficoltà, lui ha lavorato dieci anni con Zamparini".