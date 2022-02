Addio a Zamparini, Bovo: “Mi ha dato tanto, vi racconto un aneddoto”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Palermo, Cesare Bovo, intervistato ai microfoni di Mediagol.it

"Anche se magari è capitato tra me e Zamparini di avere qualche piccola incomprensione, come è normale in un gruppo, il ricordo non può che essere positivo. Il dispiacere per la sua scomparsa è tanto. Ho un aneddoto personale con lui che porto sempre con me che evidenzia la sua bontà come persona, riguarda un mio episodio negativo personale di vita - ha raccontato l'ex centrale del Palermo - Tornando alla stagione 2006-2007, l’anno in cui in rosanero ho raccolto solo una presenza e poi sono partito in prestito al Torino, lui fu veramente una persona di cuore e disponibile. Abbiamo parlato ed è stato grandioso. Non voglio entrare nei dettagli, ma mi è stato veramente vicino. È stata una persona istintiva che ogni tanto non dico andasse fuori le righe, ma poteva far vedere all’esterno un lato di lui che non lo rispecchiava. È una persona che a me ha dato tanto, ma non solo a me, a tutti i calciatori che sono passati da Palermo sotto la sua gestione ed alla piazza magnifica. Ogni tanto ci punzecchiava ma faceva parte del gioco", le sue parole.