Addio a Zamparini, Balzaretti: “Carismatico e decisionista. Il PSG e le telefonate…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Palermo, Federico Balzaretti, ai microfoni di Mediagol.it

"Era una persona molto generosa. Non parlava moltissimo, ma i suoi interventi erano molto incisivi. Era un leader che poteva incutere timore un po’ per presenza fisica, un po' per il tono di voce. Era una persona dolce che amava Palermo ed i propri giocatori, non ci ha mai fatto mancare niente. Aveva costruito una società forte con giocatori importanti. Sentiva molto le partite, ma non ero io quello che chiamava spesso. Mi chiamava solo quando doveva esonerare un allenatore e voleva un parere. Infatti quando vedevo la sua telefonata pensavo: ‘Ahia!’. Magari sentiva di più altri ragazzi nello spogliatoio, ma erano altri tempi. Per rinnovare i contratti andavo piacevolmente io con Walter Sabatini. L’anno in cui fui vicino al PSG lui mi stimolò a restare. Si poteva veramente dialogare con lui perché aveva un lato umano veramente importante.