Virtus Entella, verso Palermo: Schenetti e Paolucci out, recuperato Dessena

Le ultime in casa Virtus Entella in vista della sfida contro il Palermo, in programma sabato sera al "Renzo Barbera"

Mediagol ⚽️

Prosegue la marcia di avvicinamento della Virtus Entella alla gara di ritorno contro il Palermo, valevole per il secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C, in programma sabato sera allo Stadio "Renzo Barbera". "Allenamento leggero e non per tutti ieri mattina al Comunale dove s’è ritrovata l’Entella per riprendere l’attività agonistica a qualche ora dalla vibrante partita persa contro il Palermo", informa l'edizione odierna de "Il Secolo XIX".

Le vera e propria preparazione inizierà nella giornata di oggi sul prato di via Gastaldi. "I novanta minuti estremamente tirati di martedì sera contro i rosanero di Silvio Baldini hanno lasciato in eredità qualche acciacco, ma comunque niente di particolarmente rilevante da poter pensare a delle defezioni nel match di ritorno", si legge.

Intanto, al cospetto dei rosanero, il tecnico Gennaro Volpe non avrà a disposizione lo squalificato Andrea Schenetti e l’infortunato Andrea Paolucci, ma recupererà Daniele Dessena, che ha scontato un turno di squalifica. Domani mattina è in programma la rifinitura al Comunale, mentre nel pomeriggio i liguri partiranno in charter alla volta della Sicilia.