V. Entella, verso il Palermo: out in quattro, Chiosa e quel ballottaggio…

Le probabili scelte di Gennaro Volpe per la sfida Virtus Entella-Palermo, in programma alle ore 20:30 a Chiavari

Poco più di sette ore e sarà Virtus Entella-Palermo . Alle ore 20.30, allo Stadio Comunale di Chiavari, i rosanero affronteranno gli uomini di Gennaro Volpe nel match valevole per l'andata del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C.

"Una sfida a carte abbastanza scoperte quella tra Gennaro Volpe e Silvio Baldini, ma le sorprese nelle scelte sono sempre da mettere in preventivo in queste gare dei playoff", scrive l'edizione odierna de "Il Secolo XIX", che punta i riflettori sulle probabili scelte del tecnico dell'Entella. Nel dettaglio, Volpe dovrà rinunciare agli squalificati Schenetti (il fantasista salterà anche la gara di ritorno di sabato al Barbera) e Dessena, oltre agli infortunati Paolucci e Cleur, costretti ai box rispettivamente per un problema al ginocchio ed alla caviglia.