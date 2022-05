V. Entella-Palermo, le ultime scelte di Volpe: Capello con Merkaj e Meazzi di punta

Le probabili scelte di Gennaro Volpe in vista del match d'andata del secondo turno della fase nazionale playoff tra Virtus Entella e Palermo

La Virtus Entela si prepara a ricevere il Palermo di Silvio Baldini per l'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. L'edizione odierna de Il Secolo XIX f il punto sulla probabile formazione della compagine allenata da Gennaro Volpe, tra certezze, ballottaggi e possibili sorprese. Sicuro del posto in avanti è Merkaj, punto di riferimento offensivo dell'Entella che dovrebbe fare coppia con Meazzi. Il perno centrale sulla trequarti del 4-3-1-2 dovrebbe essere Capello, mentre il trio di centrocampo sarà composto dagli uomini che hanno dato più sicurezze contro il Foggia, Rada, Palmieri e Karic. Unico dubbio in difesa il ballottaggio tra Sadiki e Chiosa, con quest'ultimo tornato a disposizione ma in svantaggio rispetto al primo. A difendere i pali della formazione ligure ci sarà ancora una volta Borra.