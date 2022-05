Palermo-Entella, prevista una decina di tifosi nel settore ospiti per i playoff

Palermo e Virtus Entella si apprestano a sfidarsi nel ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C

"Sold out, tutto esaurito. E' il cartello che idealmente sarà affisso all’entrata dello stadio Renzo Barbera. Numeri assolutamente da Serie A per una partita di C, che presenterà un colpo d’occhio davvero eccezionale", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Il Secolo" che punta i fari sugli oltre 30 mila biglietti venduti per la gara di ritorno tra Palermo e Virtus Entella.