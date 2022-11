Verona, si valuta l’operato di Bocchetti: il ds Sogliano pensa ad Andreazzoli e…

Possibile nuovo tecnico in casa Verona, ci sono Andreazzoli e Mandorlini

Nonostante il cambio di guida tecnica, i risultati del Verona non sono migliorati. Sia con Cioffi prima che con Bocchetti ora, la compagine veneta ha registrato pochi progressi a attualmente occupa l'ultimo posto in classifica con soli 5 punti conquistati in 15 gare.