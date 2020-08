Verona, Lazovic pronto per la nuova stagione: “Difficile ripetersi, ma ce la metteremo tutta”

Darko Lazovic è pronto per la prossima stagione.

Il Verona di Ivan Juric è stata una delle sorprese più piacevoli del campionato appena conclusosi: grazie alla grande grinta impressa ai suoi uomini, il tecnico è riuscito a trascinare i gialloblù fino ad un pazzesco nono posto in classifica.

Un risultato inaspettato per un club come l’Hellas, che sembra aver iniziato un percorso di crescita ben strutturato e l’anno prossimo punta a scalare ulteriormente la classifica fino a raggiungere il sogno della partecipazione ad una competizione europea.

Tra i migliori della stagione è stato sicuramente Darko Lazovic, pedina fondamentale per Juric grazie alla sua duttilità che gli ha permesso di essere utilizzato più volte in ruoli differenti, aiutando i suoi compagni di squadra nel momento del bisogno. Con 38 presenze e due reti segnate l’esterno classe ’90 è riuscito anche a guadagnarsi la convocazione con la sua Serbia, dopo quasi un anno dall’ultima presenza in occasione della sfida contro il Portogallo valida per le qualificazioni ad Euro 2020.

Durante il ritiro della squadra a Santa Cristina, località situata sulle Dolomiti, Lazovic ha espresso ai microfoni di Hellas Verona Channel tutta la sua gioia per la chiamata ricevuta da parte della sua nazionale:

“Il mio ritorno in Nazionale? Sono ovviamente molto contento, avere l’onore di giocare per il proprio Paese è l’obiettivo di qualsiasi calciatore. Sfrutterò al massimo la settimana che passerò qui a Santa Cristina con l’Hellas per farmi trovare pronto anche per la Serbia, oltre che preparare una stagione che, mi auguro, possa essere bella quanto la scorsa. A livello personale non posso che essere felice della mia ultima annata, ma il merito del mio rendimento è da condividere con tutta la squadra, e stiamo già pensando al futuro“.

Infine, sulla prossima stagione che inizierà a metà settembre: “Il ritiro di Santa Cristina? Mi sembra l’ideale per prepararci al meglio, il campo è molto bello, dobbiamo solo lavorare giorno dopo giorno seguendo le indicazioni del mister per arrivare pronti alla Serie A. Ripetersi non sarà facile, alcuni elementi sono andati via, ma una spina dorsale è rimasta e ce la metteremo tutta“.