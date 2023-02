Verona-Fiorentina, Zaffaroni: “Bisogna sfruttare meglio le occasioni. A La Spezia…”

Seconda sconfitta consecutiva per il Verona dopo quella rimediata nel turno precedente contro la Roma . La compagine scaligera cade al " Bentegodi " contro la Fiorentina con un netto 0-3, gol di Barak, Cabral e Biraghi . I gialloblu restano quindi al terzultimo posto a 17 punti, mancando l'aggancio allo Spezia in zona salvezza. Al termine del match, valido per la 24a giornata di Serie A , il tecnico del Verona Marco Zaffaroni è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La differenza l'ha fatta la qualità? Direi di sì: la partita ha detto questo. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto: anche nelle settimane scorse si era detto che andando avanti le partite sarebbero state queste. Le occasioni da gol si diradano, si pensa esclusivamente al risultato, se ti capita l'occasione devi segnare. Le abbiamo avute anche oggi, una abbastanza clamorosa sull'1-0: dobbiamo cercare di migliorare, la qualità in queste situazioni determina gli episodi, che oggi sono andati a favore della Fiorentina, una squadra forte, organizzata e che ha individualità. Nella ripresa abbiamo provato a rimetterla in piedi. Spezia? Sono coerente con quello che ho sempre detto: il percorso è lungo e complicato, la chiave sarà avere forza mentale e restare sul pezzo fino alla fine. Fino all'ultimo secondo dovremo stare dentro e giocarci le nostre chance, con forza mentale. Questa è una tappa che metterà alla prova la forza di questo gruppo: dopo una sconfitta devi analizzare gli errori, ma non deve demoralizzarti, altrimenti non hai i requisiti per fare il percorso che vogliamo fare"