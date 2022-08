Verona, Cortinovis: “Mezzala o trequartista, gioco di fantasia. Cioffi? Un osso duro”

Parola ad Alessandro Cortinovis . Comincia la nuova avventura del centrocampista classe 2001 tra le fila dell' Hellas Verona , club che lo ha voluto fortemente in questa sessione estiva di calciomercato. La giovane mezzala arriva in gialloblu dal florido settore giovanile dell' Atalanta , club che lo ha tuttavia ceduto soltanto in prestito e con il quale, diverse settimane fa, si era anche informato il Palermo dell'ormai ex direttore sportivo Renzo Castagnini . Tema anche questo toccato da parte di Cortinovis, che ha risposto alle domande della stampa nel corso della canonica conferenza di presentazione.

Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni: "Nasco trequartista, ma negli ultimi anni ho iniziato a fare la mezzala. A Reggio Calabria ho fatto la prima parte da trequartista e la seconda da mezzala. Sono un giocatore di fantasia. Devo migliorare in entrambi i ruoli. L'anno scorso mi son trovato meglio da mezzala, il trequartista è un ruolo un po' complicato. Sono contento che Cioffi abbia deciso di giocare con il 3-5-2: devo migliorare, ma posso fare bene. Qui solo in prestito? Lavoro per avere una carriera importante. Quest'anno darò tutto per questa maglia, non mi interessa di essere in prestito. Sono qua da poco, ma il gruppo mi ha accolto benissimo. Sta nascendo un Verona compatto, di carattere: sono aspetti sui quali il mister punta molto. Cioffi? È un osso duro. Me ne aveva già parlato Piccoli... è un motivatore".