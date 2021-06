Hellas Verona-Di Francesco, c’è l’accordo: l’ex Cagliari sarà l’erede di Juric

Di Francesco è il dopo Juric: intesa totale, manca solo la firma

Nella giornata di oggi è stata trovata l'intesa per la risoluzione di contratto con il Cagliari da parte dell'ex tecnico della compagine sarda, Eusebio Di Francesco, scissione fondamentale per l'accordo col Verona trovato in tempi brevi. Secondo quanto scrive "TMW" , c'era già accordo totale tra il tecnico ed il club scaligero tanto che la firma che sancirà il nuovo corso di Di Francesco sulla panchina dell'Hellas, arriverà all'inizio della prossima settimana. Di Francesco quindi sarà l'erede di Ivan Juric, tecnico quest'ultimo approdato sulla panchina del Torino.