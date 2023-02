Foschi: “Verona? Penso che si salverà, conosco Sogliano da anni. A Milano…”

Stagione dai due volti per il Verona in Serie A . Dopo un inizio di campionato più che negativo, la compagine gialloblu ha inanellato sei risultati utili consecutivi nelle otto gare disputate dalla ripresa del campionato dopo la sosta. Le vittorie negli scontri diretti contro Lecce, Cremonese e Salernitana hanno portato la squadra di Zaffaroni a -2 dallo Spezia quartultimo, con prospettive di salvezza adesso alla portata. A proposito della situazione del Verona e dell'operato del direttore sportivo, l'ex Palermo Sean Sogliano , è intervenuto Rino Foschi , ex dirigente rosanero oltre che di Cesena e Genoa . Di seguito le sue dichiarazioni al Corriere di Verona:

"Sogliano? Lo conosco da anni. Ha grandi capacità e a suo padre mi lega una lunga amicizia. Sean l’ho visto a Milano, durante il mercato, avevo una cosa da chiudere per un club spagnolo che voleva Hien: mi ha detto di no. All’Hellas ha tenuto i giocatori che servivano e ne ha messi di nuovi, utili per salvarsi. Si salverà l'Hellas? Ma sì... per me ce la fa. Poi, va bene, io parlo con la grande passione che ho per il Verona. Nei miei sette anni lì ho vissuto sempre in albergo: Hotel San Marco, stessa stanza, numero 215. Quando siamo stati promossi con Prandelli, per scaramanzia ogni sabato andavo dal barbiere, a San Zeno. Lì ho amici e splendidi ricordi, mi avevano anche intitolato un Club. E quando l’Hellas si salva vengo al Bentegodi a vedere la partita: ho proprio voglia di farmi venire la pelle d’oca".