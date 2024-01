Venezia, Zampano: “Troppi errori, serve stare sul pezzo. Vogliamo restare in alto”

Le dichiarazioni rilasciate dal laterale del Venezia: "Per fare bene in questo campionato bisogna subire pochi gol".

"Sono contento per il traguardo delle 250 presenze in Serie B, spero di farne molte altre". Lo ha detto Francesco Zampano, intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal laterale del Venezia: dalla vittoria conquistata dalla squadra di Paolo Vanoli contro la Sampdoria, agli obiettivi della compagine veneta che occupa attualmente il secondo posto in classifica. Ma non solo...

SAMPDORIA -"Contro la Sampdoria è stata una bella vittoria, anche se ci siamo complicati la vita da soli. Nell'ultimo mese abbiamo commesso qualche errore a livello individuale, ma stiamo lavorando con il Mister e il suo staff per evitare di commetterne altri. Bisogna sicuramente stare più sul pezzo, per fare bene in questo campionato bisogna subire pochi gol. Rimane il fatto che abbiamo disputato una bella partita contro una grande squadra come la Sampdoria e siamo riusciti ad ottenere un’ottima vittoria. Rispetto all’anno scorso siamo cresciuti molto, in particolare penso ai giovani ma anche a tutti gli altri miei compagni", le sue parole.

SUL COSENZA - "Il Cosenza ha tanti giocatori forti, non è mai facile giocare contro di loro. Sappiamo che in Serie B tutte le partite sono difficili, appena abbassi un attimo la concentrazione i rischi aumentano. Da quando è arrivato Mister Vanoli abbiamo fatto molto bene e forse un piccolo calo ci poteva stare, anche a causa delle defezioni che abbiamo avuto nel reparto difensivo, ma ora pensiamo a fare un girone di ritorno al massimo delle nostre possibilità come abbiamo già dimostrato domenica. Quest’anno siamo partiti da una base solida, siamo un gruppo giovane e forse non siamo abituati a stare nei piani alti della classifica".

OBIETTIVI - "Nessuno si aspettava un campionato così da parte nostra, in questo momento siamo in alto e vogliamo rimanerci limando ogni particolare per evitare di commettere altri errori. Dipende tutto da noi, siamo una squadra forte e se stiamo bene possiamo mettere tutti in difficoltà, bisogna solo rimanere attenti e concentrati. Il Mister in allenamento ci trasmette sempre la sua mentalità vincente, è molto esigente con noi ma questo è l’atteggiamento giusto perché così si impara dagli errori e si raggiungono gli obiettivi", ha concluso.

