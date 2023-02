Venezia, Zampano: “Serie B complicata, se non hai ritmo fai fatica. Cagliari…”

"Cosa è cambiato? Non c’è un metodo, penso che ci si stia rendendo conto della difficoltà del campionato, dove se non corri e non dai ritmo fai fatica. Il campionato di Serie B ormai è questo, è un campionato dove senza grinta, voglia qualunque squadra fa fatica, anche chi è retrocesso dalla Serie A come il Venezia. Ci siamo parlati, ci siamo detti che dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, da uomini prima che calciatori, penso che lo stiamo facendo, poi c’è un tecnico che ci fa giocare bene e penso lo si veda. Cagliari di Ranieri? Il mister è forte, si sa, sicuramente dovremo affrontare la partita nel migliore dei modi perché ogni partita è fondamentale, soprattutto quella con il Cagliari, anche senza Pavoletti e Lapadula sono una squadra forte. Come noi volevano salire in Serie A ma sono incappati in una stagione non al top come ci si aspettava, dovremo avere più voglia di loro, correre più di loro. Giochiamo in casa, i nostri tifosi si meritano una soddisfazione"