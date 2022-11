Venezia, verso il Palermo: richiamati i nazionali Joronen, Pohjanpalo e Crnigoj

Otto giorni e sarà Palermo-Venezia, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. In vista della sfida in programma domenica 27 novembre allo Stadio "Renzo Barbera", il club veneto ha chiesto il rientro anticipato dei suoi nazionali. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", Finlandia e Slovenia hanno acconsentito a lasciar partire il portiere Joronen, Pohjanpalo (titolari nel pareggio contro la Macedonia del Nord) e Crnigoj (in panchina contro la Romania).