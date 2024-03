Venezia, Vanoli: “Promozione? Un sogno. Ho un gruppo unito e forte mentalmente”

"Queste amichevoli non vanno sottovalutate e fanno parte di un percorso di crescita". Lo ha detto Paolo Vanoli, come riportato sul sito di riferimento del club veneto dopo la vittoria ottenuta dal Venezia contro l'NK Tabor Sezana in amichevole. "Abbiamo caricato di lavoro negli ultimi giorni e ci serviva un test così anche per non staccare la spina e rimanere concentrati. Ora proseguiamo il nostro lavoro in vista della prossima partita di campionato. Queste gare servono per far accumulare un po’ di minuti a chi ha giocato meno e per far riprendere la giusta condizione a chi rientrava da un infortunio", ha proseguito il tecnico dei lagunari.