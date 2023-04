Venezia, Vanoli: “Palermo, Corini è l’uomo giusto. Sarà gara diversa dall’andata”

"Se sono più tranquillo o agitato per non essere in panchina? Sono agitato, è troppo brutto vedere la partita dall'alto e non essere partecipe all'interno del campo". Lo ha detto Paolo Vanoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Palermo, in scena alle ore 14:00 allo Stadio "Pier Luigi Penzo". "Noi abbiamo sei finali, dobbiamo guardare noi stessi, abbiamo in pugno la salvezza - ha proseguito il tecnico del Venezia, squalificato -. Secondo me sabato contro la Reggina abbiamo fatto un'altra grande prestazione, così come contro Como ed Ascoli. Non è arrivato il risultato ma questa è la strada per arrivare ad un risultato importante che è la salvezza, consapevoli che questi tre punti sono importanti".