Venezia, Vanoli: “Non so se siamo costruiti per vincere. Favorite? Palermo e…”

Dovrebbe prendere via tra poco meno di venti giorni la nuova stagione di Serie B , salvo impedimenti legati al completamento organici. Anche per quest'anno, la lotta promozione sarà agguerrita. La scorsa stagione una delle sorprese della seconda metà di campionato è stato il Venezia , partito in sordina e poi arrivato all'ottavo posto. Grande merito va a mister Paolo Vanoli , subentrato alla metà di novembre ad Ivan Javorcic con la squadra penutima dopo dodici giornate. Che i playoff si siano conclusi con l'eliminazione al primo turno - contro il Cagliari poi promosso - poco importa, si riparte da lì. Parole dello stesso Vanoli, intervenuto alle colonne de "La Gazzetta dello Sport":

"Ripartire dagli scorsi playoff? Dobbiamo. E senza ripetere certi errori. Intanto siamo diventati una squadra vera, mentalizzata al lavoro e al sacrificio, che sono fondamentali. Come ci si allena, si gioca. Dobbiamo fare tutto come una squadra, dal ritiro, alla settimana della partita. Quando sono arrivato tutti avevano un alibi per non remare al 100%. La cultura peggiore. La prima cosa è stata cancellarla. Al Venezia sono stati rivalutati tanti giocatori e questo è un bene per il club. Non so se siamo costruiti per vincere, ma con lavoro e sacrificio si può arrivare ovunque. La proprietà farà capire quali sono le ambizioni. Ci servono ancora tre elementi, a mercato chiuso capiremo tutto. Favorite? Il Palermo ha dato segnali importanti. Poi le retrocesse. Ma in B è dura a parlare di favorite…"