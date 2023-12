Venezia, Vanoli: “Campionato equilibrato, in Serie B nessuno è imbattibile”

"Ci siamo allenati con lo spirito giusto: il Südtirol è un avversario forte, a Bari nonostante fossero in inferiorità numerica, hanno fatto bene. Sarà una partita delicata". Lo ha detto Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sudtirol, in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Pier Luigi Penzo"."La sconfitta di Cremona? Il fatto di voler vincere a tutti i costi è stato un limite per noi, non abbiamo avuto tranquillità e lucidità in diversi momenti della partita. A volte bisogna essere pazienti per spuntarla. Questo tipo di sconfitte, devono essere da lezione per non ripetere più gli stessi errori", ha proseguito il tecnico del Venezia.