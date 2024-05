Venezia, Vanoli: “Abbiamo l’1% di salire direttamente in A, vogliamo dare tutto”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Venezia alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma al "Picco".

"Dobbiamo vivere questo momento con serenità, sappiamo di avere l'1% di possibilità di salire direttamente domani e siamo orgogliosi di essere riusciti a tenere un campionato aperto fino all'ultimo". Così Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia, in programma venerdì sera allo Stadio "Alberto Picco". "Come già ho detto per le partite precedenti, finché avremo anche solo una piccola possibilità di vincere vogliamo dare tutto. Sappiamo anche che lo Spezia si gioca un obiettivo molto importante, con una vittoria conquisterebbero la salvezza diretta in un clima infuocato. Mi aspetto una partita inizialmente molto tattica", ha proseguito il tecnico del Venezia.