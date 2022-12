Venezia-Ternana 2-1, Vanoli: “Vittoria meritata, prossime gare fondamentali”

"Siamo soli noi a poter uscire dalle difficoltà - ha proseguito il tecnico del Venezia -. Quando cambi allenatore un giocatore è molto più attento. La Ternana ha grande qualità in tutti i settori del campo. Noi dobbiamo crescere dal punto di vista della proposta calcistica. Ho sempre seguito la strada della disciplina, se ha meritato di giocare è stato giusto che sia sceso in campo. Ho aspettato sei mesi quando ero a Parma, adesso deve stare attento Joronen. Ho parlato con Pohjanpalo quando sono arrivato a Venezia, uno non diventa capitano della Finlandia se non ha qualità".

"Adesso dobbiamo pensare alla prossima gara e a tutte le sfide fino alla sosta, che saranno per noi fondamentali. La squadra è giovane e ha qualità per crescere: domani (oggi, ndr) si torna al lavoro, soprattutto dal punto di vista fisico, per poter giocare al meglio per l’intera durata della partita. Per quanto sia normale volere tutto e subito, non sarebbe realistico: stiamo lentamente uscendo da un momento negativo, ma va fatto un passo dopo l’altro. La Ternana è stato un avversario ostico, che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, ma la vittoria è stata meritata", ha concluso Vanoli.