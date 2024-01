Venezia, Svoboda sfida la Samp: “Vogliamo vincere. Pronti a giocarcela con tutti”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Venezia: "Il girone di ritorno sarà molto complicato, inizia tutto un altro campionato".

“All’inizio ho pensato che il mio recupero fosse più duro del previsto ma ora posso dire che mi sento veramente bene e sono carico per questa seconda parte di stagione". Lo ha detto Michael Svoboda, intervenuto questa mattina in sede di conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal difensore del Venezia: dall'infortunio che lo ha costretto ai box, alla sfida contro la Sampdoria, in programma domenica 14 gennaio alle ore 16:15 allo Stadio "Penzo".

"Quando sono rientrato ho trovato una squadra veramente forte, ma non avevo dubbi perché ora sto vedendo quanto si lavora giorno dopo giorno. Il girone di ritorno sarà molto complicato, inizia tutto un altro campionato e andiamo a giocarcela con tutti partita dopo partita. Questa estate mi sono dovuto fermare a causa di due talloniti che già mi avevano dato fastidio la stagione scorsa e che avevano poi colpito anche i tendini perché, per un mio errore forse, ho continuato a giocare sopra al dolore. Quest’anno però ho deciso di fermarmi e andare in una clinica specialistica in Germania per affrontare una cura e una riabilitazione che mi permettesse di rientrare al 100% e poter aiutare la squadra", le sue parole.

"Il mister giustamente pretende la massima professionalità e concentrazione da tutti noi, per poter lavorare sempre al massimo ed essere a disposizione. Domenica sarà una partita difficile, la Sampdoria è una squadra forte che ha vinto partite importanti. Noi giochiamo in casa e vogliamo dare tutto per portare a casa un bel risultato. Tutti vorrebbero giocare ed essere in campo sempre, stare fuori è una brutta sensazione. Sappiamo come sta lavorando il mister e lo staff tecnico, il loro modo di lavorare è caratterizzato da una mentalità vincente", ha concluso.

