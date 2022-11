Venezia-Reggina, Vanoli: “Loro squadre forte, Inzaghi sa cos’è la B. Mio esordio…”

Momento di grande difficoltà per il Venezia , solo nove punti collezionati nelle prime dodici gare in Serie B e penultimo posto in classifica. In settimana la dirigenza lagunara ha deciso di esonerare il tecnico Ivan Javorcic in favore di Paolo Vanoli . Quest'ultimo farà il suo esordio in panchina domani, 12 novembre, nella gara casalinga contro la Reggina . Alla vigilia del match, lo stesso Vanoli è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"La squadra sta dimostrando di voler uscire da questo periodo, ma conta la domenica, domani dobbiamo far sudare questa maglia. Incontriamo una squadra che aveva già dimostrato di essere una squadra forte. Inzaghi sa bene cos’è la Serie B. L’insidia maggiore è mentale, quando una squadra parte per altri obiettivi e poi si trova a dover lottare per la salvezza perde autostima e fiducia. Ho avuto il piacere di incontrare i nostri tifosi, so cosa vogliono dalla squadra e ce lo hanno detto. Il mio stato d’animo? Sto pensando a come riuscire a far reagire questi ragazzi. Il mio pensiero non sono le emozioni di questa prima mia panchina, ma riuscire a motivare questi ragazzi per far vedere le loro qualità. Voglio cercare di concentrare e portare i ragazzi è una delle nostre tante partite importanti. Nella rosa del Venezia ci sono giocatori giovani. Oggi non abbiamo mai vinto in casa, voglio vedere lo spirito di arrivare più velocemente a far punti per la salvezza"