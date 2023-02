Venezia, Pohjanpalo: “Rigore di Pisa? L’arbitro sarà stato tratto in inganno”

Lo stesso Pohjanpalo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match dei veneti contro il Pisa , concluso in pareggio per 1-1. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Era una gara molto improntate per noi, è una stagione un po' complicata per noi e per i tifosi, e dopo la vittoria sono andato a salutare mia moglie e lei mi ha chiesto se volessi una birra, ho detto di si e ho condiviso il momento con i tifosi. Il rigore contro il Pisa? Sono onesto, l'ho toccata solo una volta, il campo non era buono e sono scivolato, ma ho toccato la palla con un solo piede. Il rimbalzo ha forse tratto in inganno l'arbitro. Ci faccio una risata e guardo avanti"