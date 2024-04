Venezia, Pohjanpalo: “Playoff? Daremo tutto per raggiungere il nostro sogno”

"Stiamo disputando una grande stagione, proseguendo un percorso che era stato intrapreso già nella scorsa stagione. Anche a livello personale è una stagione molto prolifica, speriamo che i miei gol possano aiutare la squadra a concludere al meglio quest’anno". Così Joel Pohjanpalo , come riportato dal sito ufficiale del Venezia FC . Fra i temi trattati dall'attaccante arancioneneroverde anche l'obiettivo promozione, oltre alla gara contro la Cremonese , in programma venerdì sera allo Stadio "Penzo".

I NUMERI - "Un attaccante è spesso valutato per il numero di gol fatti, quindi non posso che essere contento delle mie statistiche e penso che sia la mia migliore stagione fin qui. Anche l’anno scorso ho segnato parecchie reti ma quest’anno era sicuramente più difficile ripetersi perché gli avversari mi conoscevano e conoscevano bene il modo di giocare del Venezia. Innanzitutto siamo contenti di aver messo al sicuro la qualificazione ai Playoff, non è un segreto che arrivati a questo punto della stagione, proveremo a dare tutto per raggiungere il nostro sogno. Non importa poi se dovremo passare per i Playoff, nel caso li giocheremo e daremo il massimo", le sue parole.