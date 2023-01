Venezia, Pohjanpalo: “Cittadella? Sconfitta che ci ha deluso. Serie B competitiva”

"La sconfitta della scorsa settimana ci ha sicuramente deluso, siamo arrabbiati al punto giusto, qualunque professionista lo sarebbe dopo un risultato negativo. La priorità in questo momento è imparare dagli errori commessi, lavorando sull’aspetto mentale: non scoraggiarsi e reagire nelle prossime sfide, che saranno importanti. Sabato abbiamo peccato in ingenuità e abbiamo creato poche occasioni contro una squadra che si è da subito chiusa, difendendo molto bene. In queste situazioni, anche un solo passo falso, se capitalizzato dagli avversari, ti porta alla sconfitta, ed è esattamente ciò che è successo a noi. Per molti versi, Südtirol e Cittadella si somigliano, sono squadre difensive, che puntano sulla fisicità, contro cui bisogna essere concreti. Il Cittadella, in particolare, trova la sua forza nei calci piazzati e nei corner, da cui non dobbiamo farci sorprendere. - conclude il finlandese come si legge sul sito - La Serie B, d’altronde, è un campionato estremamente competitivo proprio perché si basa su difese solide, con molta tattica e poche goleade: per un attaccante, un’impostazione del genere è tanto una sfida quanto un’opportunità di apprendimento. Siamo consapevoli dell’importanza delle prossime partite, in ottica salvezza, ma vogliamo concentrarci su ogni singolo scontro ed avversario, uno per volta. Dobbiamo pensare al risultato partita dopo partita se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo”.