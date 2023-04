Venezia-Palermo, Vanoli: “Tre punti fondamentali. Pohjanpalo un leader e un esempio”

Dopo la sconfitta contro la Reggina , il Venezia torna alla vittoria, la quarta nelle ultime cinque. Al "Penzo" i lagunari superano il Palermo in rimonta per 3-2, reti di Pohjanpalo, Johnsen e Tessmann . Veneti che superano il Cittadella in classifica e approdano al quattordicesimo posto, a +2 dalla zona playout. Al termine del match, il tecnico del Venezia Paolo Vanoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, di seguito le sue dichiarazioni:

"Vittoria scaccia pensieri? Guardiamo noi stessi. Erano tre punti fondamentali e li abbiamo ottenuti ma da questa partita c'è tanto da migliorare perché non possiamo partire prendendo gol e non possiamo soffrire così tanto. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché ogni giorno vedo gli occhi della tigre per l'obiettivo salvezza. La vittoria di oggi non ci dice niente, abbiamo visto che le altre hanno pareggiato e siamo sempre lì. Mancano ancora diverse partite e dobbiamo restare concentrati. Al futuro ci lavoreremo una volta ottenuto l'obiettivo salvezza. Pohjanpalo? Un giocatore fantastico e leader silenzioso, un esempio per gli altri. Come gioca in partita si allena uguale, non si risparmia mai e questo è il coronamento di quello che sta facendo. Ha capito cos'è la Serie B e poi il suo valore non lo dico io ma il campo".