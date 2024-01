Venezia, Niederauer: “In arrivo socio col 40%. Mercato? Siamo forti così”

"Per quanto riguarda gli investitori, le cose sono andate avanti con qualche ritardo, ma adesso ci siamo. Siamo in dirittura d’arrivo". Lo ha detto Duncan Niederauer , intervenuto nella giornata di oggi, martedì 30 gennaio, in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal presidente del Venezia : dalle strategie del club in sede di calciomercato, al nuovo assetto societario dello stesso Venezia . "Ci sono diversi fondi di investimento che stanno investendo nel calcio europeo. È stata firmata una dichiarazione di intenti con un nuovo socio che prenderà una quota di minoranza. Siamo alle fasi finali della sue diligence", ha annunciato.

MERCATO -"Per quanto riguarda il mercato la nostra situazione è completamente diversa rispetto allo scorso anno. Abbiamo lavorato a fondo per risollevare la squadra, in estate abbiamo comprato Lella, Altare, Idzes, Gytkjaer e vedo una squadra forte. Svoboda e Idzes li recuperiamo per la seconda parte della stagione, sabato è stata la prima partita in cui abbiamo avuto tutti a disposizione. Non abbiamo bisogno di rinforzi. Il ban della Fifa al mercato? Si tratta di un’acquisizione di un giocatore da parte di un club internazionale, stiamo risolvendo la questione che non ci preoccupa minimamente. Da quest’estate tutto sarà risolto e potremo tornare a fare mercato".