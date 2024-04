Venezia, Niederauer: “Entreranno investitori privati, club diventerà più importante”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Venezia: "Sono felice che entreranno altri soci perché ne abbiamo bisogno".

Mediagol ⚽️ 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 15:55)

"Tengo personalmente a ringraziare i tifosi perché l’aria che si respirava al Penzo è stata veramente incredibile. Sapete che ho assistito alla partita dalla Curva è stato veramente bello". Lo ha detto Duncan Niederauer, intervenuto nella giornata di oggi in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal presidente del Venezia, di seguito le sue dichiarazioni. "Sono contento della relazione che il club sta costruendo con i propri tifosi e mi rende veramente molto felice. L’impatto dei tifosi lo si percepisce e lo percepiscono anche i giocatori e fa la differenza. Le performance dei giocatori migliorano in campo e fuori e inoltre questo mi aiuta per tutte le attività che sto seguendo personalmente", ha proseguito il numero uno del club veneto.

"Sta arrivando un nuovo gruppo di investitori privati, esattamente come le persone che già fanno parte del gruppo dei soci. Più difficilmente si tratterà di un fondo. E’ un modo magari diverso di entrare da quello che avevamo inizialmente ipotizzato, però mi sento di dire che la differenza tra avere degli investitori privati dall’avere un fondo, è che i privati sono persone che, oltre ad avere degli interessi economici, hanno passione ed un interesse vero, reale e di cuore. Aiutano davvero a livello di club. Vorrei precisare una cosa. E’ emerso che il mio patrimonio personale è incredibile. In realtà i numeri che sono stati riportati dalla stampa non sono lontanamente vicini alla realtà. Se fosse stata vera quella cifra non avrei avuto bisogno di altri soci e altri partner. Sono felice che entreranno altri soci perché ne abbiamo bisogno e li voglio accogliere".

"Entreranno fra i 6 e gli 8 investitori privati americani al posto del fondo. Il 60% del club rimarrà agli attuali proprietari, il 40% verrà acquistato da investitori privati: probabilmente questo sarà lo scenario. Forse potrò annunciare qualcosa la prossima settimana, più probabile a maggio. Sono quasi tutti nuovi investitori americani. Degli attuali investitori resteranno 8 su 10. Sono molto felice per il progetto che stiamo portando avanti come club e di come stanno procedendo le cose, ho tanto lavoro da fare. Alcuni entreranno con un ruolo più operativo. Penso che uno degli errori che ho commesso sia stato quello di voler gestire tutto in prima persona ma da lontano, cosa non semplice, dal prossimo anno ci saranno due o tre figure che entreranno nella gestione del quotidiano. Con il nuovo stadio e il nuovo brand ambassador il club diventerà ancora più importante e ci sarà bisogno di ottimizzare il lavoro del club basandoci sulla crescita che ci sarà", ha concluso Niederauer.

