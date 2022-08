Venezia, Modolo: “Serie B? Genoa e Cagliari faranno campionato a parte, noi…”

Quella che prenderà via il 13 agosto sarà con pochi dubbi una delle Serie B più competitive degli ultimi anni. Diverse piazze storiche e big del calcio italiano saranno presenti in cadetteria, a partire delle retrocesse Genoa e Cagliari, fino alle neopromosse Bari e Palermo, senza dimenticare squadre come Parma, Brescia e Lecce. Da non sottovalutare anche il Venezia, tornato nel purgatorio della B dopo l'annata sfortunata in Serie A. A proposito delle ambizioni del club lagunaro, è intervenuto il capitano Marco Modolo. Di seguito le sue dichiarazioni al Corriere del Veneto: