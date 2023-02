Venezia, Joronen: “Adesso siamo sulla buona strada. Vanoli? Dico la mia”

Stagione fatta di alti e bassi per il Venezia, reduce adesso da tre risultati utili consecutivi. In particolare, le due vittorie recenti contro Spal e Benevento hanno permesso ai lagunari di uscire dalla zona retrocessione e di portarsi a più uno sul Perugia quintultimo. A proposito del percorso dei veneti in queste prime ventiquattro gare di Serie B, è intervenuto il portiere arancioverde Jesse Joronen. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Trivenetogoal.it: