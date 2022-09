Venezia, Javorcic: “Vacca? È fuori dai piani tecnici. La nostra idea di squadra…”

Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia di Venezia-Benevento, il tecnico dei lagunari, Ivan Jovorcic, ha presentato la sfida in programma domani, sabato 3 settembre allo stadio "Pier luigi Penzo", valevole per il quarto turno del campionato di Serie B 2022-2023. L'allenatore ex SüdTirol, ai microfoni degli organi di stampa presenti si è anche espresso su Antonio Vacca, centrocampista classe 1990, che nel corso della sessione estiva di calciomercato appena conclusa, era stato accostato al Palermo FC. Il trentaduenne calciatore, rimasto in Laguna, è però fuori dai piani tecnici del club veneto. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Javorcic.