Venezia, Javorcic: “Obiettivo ricostruire dopo la retrocessione, ci sono basi solide”

Annata amara per il Venezia , conclusa con la retrocessione in Serie B dopo solamente un anno dalla miracolosa promozione nel massimo campionato. La dirigenza lagunara, al termine della sfortunata stagione in A, ha deciso di sollevare dall'incarico Paolo Zanetti ed ha affidato la squadra ad Ivan Javorcic . Il tecnico croato, reduce dal campionato di Serie C vinto con il SudTirol , è intervenuto ai canali ufficiali del Venezia . Di seguito le sue dichiarazioni, a proposito degli obiettivi per la prossima intensa stagione:

"Questo è un momento per ricostruire a partire da una solida base che esiste già, e la via per poterlo fare è attraverso il lavoro e le relazioni nel quotidiano. Ovviamente siamo ancora un work in progress, soprattutto in alcuni ruoli, ma questa è una situazione del tutto normale dopo una retrocessione. a società sta lavorando molto bene sul mercato, dando segnali importanti, e questa non è una cosa da dare assolutamente per scontata dopo una retrocessione, perché ripartire non è mai semplice. Ha fatto sino ad ora scelte oculate che rispondono all’esigenza di guardare all’esperienza ed alla conoscenza del campionato da parte dei giocatori, questo in equilibrio con l’energia e la freschezza dei giovani talenti".