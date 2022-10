Venezia, Javorcic: “Momento complicato per noi, ne usciremo. Il Brescia…”

Inizio di campionato tra alti e bassi per il Venezia , che nelle prime nove gare ha raccolto solamente otto punti frutto di due vittorie e due pareggi. La compagine lagunara è reduce da due sconfitte di fila contro Frosinone e Bari , che l'hanno fatta scivolare in zona retrocessione. Nella prossima giornata di campionato, i ragazzi guidati da Ivan Javorcic affronteranno il Brescia al "Rigamonti". Il tecnico ex SudTirol è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo analizzato la partita contro il Frosinone nei dettagli, per prepararci al meglio per l’appuntamento di questo fine settimana. Non c’è l’intenzione di fossilizzarsi su un solo sistema di gioco: è importante adattarsi alle circostanze del momento e della partita, i ragazzi sanno qual è la nostra identità e quali sono le nostre preferenze, ma si adeguano alle necessità della giornata. Dobbiamo puntare su giocatori che hanno la migliore capacità di lettura della partita, in grado di incidere sul risultato. Come il Venezia, anche il Brescia punta su un mix fra giovani talenti e figure di esperienza: è un avversario aggressivo, con un attacco temibile. Sarà una partita da affrontare con grande concentrazione: sia Brescia che Venezia stanno affrontando dei momenti complicati in questo avvio di campionato. Sulla nostra squadra, posso dire che ne usciremo: sento la vicinanza della dirigenza, sempre presente agli allenamenti, e così la sentono i ragazzi".